أمام البرلمان.. تعرف على إنجازات وزارة السياحة المستهدفة لعام 2019-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الحكومة فى خطتها المقدمة لمجلس النواب الانجازات المستهدفة لوزارة السياحة خلال عام 2019-2020 وتضمنت انجازات مستهدفة على مستوى ديوان عام الوزارة والهيئة العامة لتنشيط السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية. وتمثلت الانجازات المستهدف تحقيها على مستوى مستوى ديوان عام الوزارة فيما يلى: 1: احلال وتجديد المكاتب الداخلية لمكاتب الوزارة بالمحافظات السياحية بواقع مكتبين بكل من مدينتى طابا ونوبيع ومحافظة مطروح 2: تجميل وتزيين المناطق السياحية بمدينة العريش والميادين " ميدان المالح -الساعة - ضاحية - السلام -المساعيد -ابو صقل والفواخرية " 3: انارة طريق مدخل نبق بطول 8كم 4:توريد كشافات الليد لاعمدة الانارة بشرم الشيخ 5 :رفع كفاءة الطرق بمدينة ابو سمبل السياحية باسوان وانارتها وتركيب منظومة كاميرات مراقبة Advertisements 6: تطوير دورات المياة بالمناطق الاثرية 7:استكمال تركيب اعمدة ديكورية "اللوتس" بمدخل معبد الكرنك 8:استكمال انشاء عدد 3 مداخل للطرق المؤدية الى تونة الجبل 9:استكمال تطوير الشاطىء العام بمدينة القصير. كما الخطة انجازات ستحقهها الهيئة العامة لتنشيط السياحة وتتمثل فى: إحلال وتجديد المكاتب الداخلية بالهيئة لكل من الوادى الجديد ومكاتب الإسكندرية ومطروح وسية وأسوان بالإضافة إلى طرح أعمال تنفيذ أكشاك استعلامات سياحية بالمحافظات وعددها 12 كشكا لتتناسب مع تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الارشاد السياحى. كما تهدف الهيئة العامة للتنمية السياحية فى الخطة الى استكمال طريق مركز النخيلة السياحى جنوب راس سدر كم ومحطة تحلية المياه بمركز النخيلة السياحية بالإضافة إلى إنشاء طريق مركز شونى مورين بمحافظة البحر الأحمر.

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