شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" توصى بنقل محطة صرف منطقة قلابشو بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أوصى وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، الذي يزور محافظة الدقهلية، بنقل محطة صرف منطقة قلابشو، إلى المنطقة الحدودية للدقهلية مع محافظة كفر الشيخ، وسرعة تبطين ترعة 15 مايو بمركز بلقاس.

جاء ذلك خلال تفقد الوفد البرلماني، لمحطة الصرف، في إطار الزيارة التي بدأتها اللجنة أمس الأربعاء إلى محافظة الدقهلية، للوقوف على مشكلات قطاع الزراعة والرى، بالدقهلية، حيث استمع الوفد البرلماني، إلى مشكلة محطة الصرف، التي تخدم نحو 55 ألف فدان بمنطقة قلابشو، من جانب نواب الدائرة والمسئولين.

وقال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة، إن محطة الصرف الموجودة حاليا بمنطقة قلابشو، تعانى من مشكلات عديدة وتحتاج إلى تكاليف عالية لعلاجها، بالإضافة إلى أن خط الصرف الخاص بها سيخترق مدينة المنصورة الجديدة الجارى انشاءها، مضيفا أن قدرة تصريف المحطة الحالية، لاتتعدى ١٦ متر مكعب ثانية، في حين أن المحطة المطلوب إنشاءها ستصل قدرة تصريفها إلى 100 متر مكعب ثانية، ما سيؤدى إلى زيادة قدرة المحطة في تلبية الاحتياجات الحالية التي تصل إلى 60 متر مكعب ثانية، وسد حاجة التوسعات المستقبلية في الزراعة، ومنع اختراق خط الصرف لمدينة المنصورة الجديدة.

وقالت النائبة جواهر الشربيني ، عضو لجنة الزراعة، "للإسف الشديد أن وزارة الرى نفذت 600 متر فقط من مشروع تبطين المصرف المؤدى للمحطة الحالية، منذ عدة سنوات وتوقف لأسباب مختلفة"، مشيرة إلى تضارب الجهات التنفيذية، رغم الحصول على وعود مختلفة بحل الأزمة دون جدوى ، مشيرة الى

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أن الحل الأمثل لحل تلك المشكلة، هو نقل المحطة الحالية إلى منطقة أخرى على حدود المحافظة مع كفر الشيخ.

وهو ما أيده النائب عبد الفتاح سراج، مشيرا إلى هناك 55 ألف فدان بالمنطقة، يعانون بسبب مشكلات محطة الصرف، ما يؤثر على إنتاج تلك الثروة الزراعية بالمنطقة.

وفى سياق آخر، أوصى الوفد البرلماني، بسرعة تبطين ترعة 15مايو، بمركز بلقاس، من خلال اسنادها بنظام الأمر المباشر، وذلك لوقف إهدار المياه والحفاظ على جسر الطريق، وذلك بعدما تفقد الوفد، الترعة.

ويضم الوفد البرلماني، كل من النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة، والسيد حسن موسى، ومحمود عبدالله هيبة، وسيف الله محمد نصر الصافى، أحمد أبو خليل، صبرى داوود، حمزة عبد المنصف همام، عامر عبدالله حامد، عبد الحميد الدمرداش، محمد سعد تمراز.