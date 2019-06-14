مصر الثورة: كلمة السيسي بالمنتدى الإفريقي تستلزم تكاتف الجهود لمكافحة الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ جامعة وشاملة وقدمت بشكل واضح الخبرة المصرية والآلية التي اعتمدها الرئيس السيسي منذ وصوله للسلطة باتخاذ موقف مهم لمكافحة الفساد.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان أمس الخميس، أن الرئيس السيسي كان واضحا وصريحا خلال حديثه عن دور مصر في مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له.

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وأوضح رئيس "مصر الثورة"، أن الاهتمام المصري اكتسب بهذا الشأن وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام وتحقيقاً لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول.

وأكد أن الرئيس السيسي استطاع في كلمته أن يقدم تجربة مصر في مكافحة الفساد كدولة رائدة وزعيمة لإفريقيا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي بعث برسالة واضحة لجميع الدول الإفريقية بدور مصر تجاه إفريقيا، وأن الأمر يحتاج بلا شك إلى تكاتف جهودنا جميعا بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد التي تنخر في اقتصاديات الدول، ونشر الوعي بمفهومها وبيان أخطارها وآثارها، حيث تُعد أحد المعوقات الرئيسية في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة والتطلعات المشروعة لشعوب قارتنا الإفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدالة والكرامة.

وأشار إلى أن المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد يعد نقطة بداية تتوج فعاليات أخرى لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله.​