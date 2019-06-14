السعودية تسقط 5 طائرات مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها

أسقطت القوات الجوية السعودية، فجر الجمعة، 5 طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف مطار أبها ومحافظة خميس مشيط.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية،تمكنت الجمعة من اعتراض وإسقاط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط".
وأكد المالكي أن "حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي في مطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية،
وأضاف أن "الأداة الإجرامية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللا مسئولة".
وتابع: "وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
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