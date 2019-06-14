كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. فيديو يؤكد تورط إيران في حادث ناقلتي نفط بحر عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الجيش الأميركي، فيديو مصور للجيش الإيراني وهو يزيل لغما لم ينفجر من جانب ناقلة يابانية.



وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي، بيل أوربان، في بيان: "عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، مشددة على أن طهران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.