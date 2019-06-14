الدفاع الجوي السعودي يعترض ويسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي، إن الدفاع الجوي السعودي اعترض 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.
وأضاف المالكي، أن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر بالحادث وأن مطار أبها الدولي يعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات وحركة المسافرين
وأضاف المالكي أن مليشيا الحوثي تحاول استهداف المنشآت المدنية في محاولات بائسة دون تحقيق أي من أهدافها.
وأكد المالكي على حق التحالف المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع الأعمال العدائية لمليشيا الحوثي.
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