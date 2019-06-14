هجوم خليج عمان.. واشنطن تؤكد فرض أقصى ضغط على طهران

أكد جوناثان كوهين القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، الجمعة، أن واشنطن ستبذل كافة الجهود الممكنة لفرض أقصى ضغط على إيران.



وأضاف كوهين، خلال مؤتمر صحفي، أن الهجوم على المنشآت الحيوية والنفطية لا يجب أن يكون أمراً مقبولاً.

وحملت واشنطن، في وقت سابق اليوم، إيران مسؤولية الهجوم على ناقلتين النفط في خليج عمان.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "حكومة الولايات المتحدة تعتبر أن إيران مسؤولة عن هجومي اليوم في بحر عمان".

وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.





وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، تعليقا على الحادث "تم إطلاع الرئيس على الهجوم.. الحكومة الأمريكية تعرض مساعدتها وستواصل تقييم الموقف".

بدورها، أكدت رابطة ناقلات النفط "إنترتانكو" أن هناك مخاوف متنامية بشأن سلامة السفن وأطقمها المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينتين لهجمات في خليج عمان.