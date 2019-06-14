ترامب يعلن مغادرة "ساندرز" منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ستغادر منصبها في نهاية يونيو/حزيران الجاري.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، إن "رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر"، معرباً عن أمله في أن تترشّح يوماً ما لمنصب حاكم هذه الولاية، علماً بأنّ والدها مايك هوكابي سبق له أن شغل هذا المنصب.

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