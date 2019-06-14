الجبير: الجميع يعمل لتفادي الحرب باستثناء إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الجمعة، إنه لا يوجد سبب للتشكيك في تقييم أمريكا بأن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وأضاف الجبير، خلال تصريحات صحفية لشبكة "سي.إن.إن"، أن الجميع يعمل على تفادي الحرب وزعزعة استقرار المنطقة باستثناء إيران، مؤكدا أن السلوك الإيراني غير مقبول.



وحملت واشنطن إيران مسؤولية الاعتداء على ناقلتي نفط في خليج عمان، كما تأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.