الدفاع الجوي السعودي يُسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي

قال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي، إن الدفاع الجوي السعودي اعترض 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

وأضاف المالكي في بيان صادر عنه، أن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر بالحادث وأن مطار أبها الدولي يعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات وحركة المسافرين

وأضاف المالكي أن مليشيا الحوثي تحاول استهداف المنشآت المدنية في محاولات بائسة دون تحقيق أي من أهدافها.

وأكد المالكي على حق التحالف المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع الأعمال العدائية لمليشيا الحوثي.