شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يكسب «الجولة الأولى» ويضمن الطريق بخلافة ماي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ياسين أحمد (لندن) ضمن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون طريقه إلى المنزل رقم 10 بشارع داوننغ (رئاسة الحكومة)، بعدما حصل أمس في تصويت سري في مجلس العموم على تأييد 114 نائباً محافظاً لزعامته. وتلاه وزير الخارجية الحالي جيريمي هنت بحصوله على 43 صوتاً، ثم وزير البيئة مايكل غوف (37 صوتاً). وأسفر التصويت الأول في معركة خلافة تيريزا ماي أمس عن إقصاء السيدتين اللتين كانتا تأملان بخلافة ماي، وهما أندريا ليد سوم، وأيسثر ماكفي، ما يعني أن المعركة القادمة ستكون ذكورية بالكامل. وأثار فوز جونسون دهشة في الغرفة التي أعلنت فيها النتائج. وقال هنت، في تغريدة، إنه سعيد بفوزه بالمرتبة الثانية. وستجرى منافسات أخرى خلال الشهر الجاري حتى يبقى متنافسان فقط. وعلى المتنافسين الفوز بأكبر عدد من الأصوات من أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 160 ألفاً. ويحق للفائز منهما تولي زعامة الحزب ورئاسة الحكومة.

ضمن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون طريقه إلى المنزل رقم 10 بشارع داوننغ (رئاسة الحكومة)، بعدما حصل أمس في تصويت سري في مجلس العموم على تأييد 114 نائباً محافظاً لزعامته. وتلاه وزير الخارجية الحالي جيريمي هنت بحصوله على 43 صوتاً، ثم وزير البيئة مايكل غوف (37 صوتاً). وأسفر التصويت الأول في معركة خلافة تيريزا ماي أمس عن إقصاء السيدتين اللتين كانتا تأملان بخلافة ماي، وهما أندريا ليد سوم، وأيسثر ماكفي، ما يعني أن المعركة القادمة ستكون ذكورية بالكامل. وأثار فوز جونسون دهشة في الغرفة التي أعلنت فيها النتائج. وقال هنت، في تغريدة، إنه سعيد بفوزه بالمرتبة الثانية. وستجرى منافسات أخرى خلال الشهر الجاري حتى يبقى متنافسان فقط. وعلى المتنافسين الفوز بأكبر عدد من الأصوات من أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 160 ألفاً. ويحق للفائز منهما تولي زعامة الحزب ورئاسة الحكومة.

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