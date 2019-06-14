الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «أقصى درجات ضبط النفس»

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جدة - خالد شويل - دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس (الخميس) إلى إبداء «أقصى درجات ضبط النفس» وتفادي «الاستفزازات» في المنطقة بعد تعرّض ناقلتي نفط لهجوم قبالة إيران لم تتضح ظروفه بعد. وقالت المتحدثة باسمها: «لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر، وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز»، وأضافت: «نقوم بجمع معلومات عن هذه الحادثة».



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