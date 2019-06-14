شكرا لقرائتكم خبر عن «إنترتانكو»: إمدادات النفط للعالم تحت التهديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لندن (رويترز) قالت رابطة ناقلات النفط «إنترتانكو»، التي تمثل الجزء الأكبر لأسطول الناقلات المستقلة في العالم، أن هناك مخاوف متنامية بشأن سلامة السفن عبر مضيق هرمز بعد تعرض ناقلتي نفط لهجمات في خليج عمان أمس (الخميس)، وبعد شهر من هجمات مشابهة على 4 ناقلات أخرى. وقال باولو داميكو رئيس مجلس إدارة إنترتانكو في بيان «علينا أن نتذكر أن نحو 30 % من النفط الخام في العالم يمر بالمضايق. إذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعالم الغربي بأكمله قد تتعرض للتهديد».

قالت رابطة ناقلات النفط «إنترتانكو»، التي تمثل الجزء الأكبر لأسطول الناقلات المستقلة في العالم، أن هناك مخاوف متنامية بشأن سلامة السفن عبر مضيق هرمز بعد تعرض ناقلتي نفط لهجمات في خليج عمان أمس (الخميس)، وبعد شهر من هجمات مشابهة على 4 ناقلات أخرى. وقال باولو داميكو رئيس مجلس إدارة إنترتانكو في بيان «علينا أن نتذكر أن نحو 30 % من النفط الخام في العالم يمر بالمضايق. إذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعالم الغربي بأكمله قد تتعرض للتهديد».

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