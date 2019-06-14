شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: الهجوم على الناقلتين يبعث على القلق الشديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (برلين)

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن التقارير عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عمان تبعث على القلق الشديد وقد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وتابع ماس الذي عاد لتوه من زيارة لإيران ودول عدة بالمنطقة «أي تصعيد في الموقف أمر خطير وهذه أحداث يمكن أن تؤدي إلى تصعيد. نحن في حاجة إلى وقف التصعيد وعلى كل الأطراف المساهمة في ذلك».