شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تطالب بنزع فتيل التوتر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعت وزارة الخارجية الفرنسية أمس (الخميس) إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر في منطقة الخليج بعد هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان أمس (الخميس).

وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنييس فون دير مول للصحفيين في إفادة يومية على الإنترنت: «ندعو كل الأطراف التي نتواصل معها بشكل دائم، لضبط النفس ونزع فتيل التوتر»، مضيفة: «نكرر أيضاً تمسكنا بحرية الملاحة التي يتعين حتماً الحفاظ عليها».