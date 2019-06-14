التحالف يدمر تحصينات المليشيا في صنعاء

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جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)قتل 15 مسلحاً بينهم القيادي الحوثي حمزة الوشلي في معارك مع الجيش الوطني بجبهتي قعطبة وحجر بمحافظة الضالع خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد مصدر عسكري يمني لـ«الخليج 365» بأن معارك عنيفة تشهدها مناطق القفلة والريبي بين الجيش الوطني والمليشيا الحوثية أدت إلى نجاح القوات الحكومية بتدمير رتل من التعزيزات التي تضم أسلحة ومسلحين، كما أفشلت عملية تسلل في جبال الدرما ولكمة ووادي الجشيب.
يأتي ذلك، في الوقت الذي دمرت مقاتلات التحالف العربي مخازن للأسلحة ومعسكرات سرية للمليشيا في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، بالإضافة إلى تدمير مخازن للأسلحة والصواريخ في الصباحة ومعسكر الصيانة جنوب وشمال العاصمة صنعاء.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أمس تسجيلها 10 آلاف مشتبه بالإصابة بالكوليرا منذ بداية العام الحالي.
وحذرت المنظمة من بداية تفش جديد للوباء خصوصاً بعد موسم الأمطار الذي يمثل بيئة مناسبة لتزايد حالات الإصابة بالوباء، مؤكدة أنها عالجت خلال الربع الأول من العام ما بين 140 شخصا إلى ألفي شخص أسبوعياً.
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