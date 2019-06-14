شكرا لقرائتكم خبر عن طهران تتنصل.. وبومبيو يؤكد تورطها في استهداف الناقلات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - على طريقة «كاد المريب أن يقول خذوني»، نفت طهران الشبهات حول ضلوعها في استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان أمس (الخميس). وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد ساعات قليلة من إخلاء طواقم الناقلتين، إن الأمن في الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لإيران. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الكثير من المراقبين أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط طهران في الهجوم على الناقلتين، ذكر روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أن «بلاده تحاول دوما تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

في حين، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن حادثة ناقلتي النفط في خليج عمان «مريبة»، داعيا إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر.

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي، أمس، أن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان. وأضاف: أن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات.