شكرا لقرائتكم خبر عن طهران تتنصل.. وبومبيو يؤكد تورطها في استهداف الناقلات والان مع التفاصيل
في حين، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن حادثة ناقلتي النفط في خليج عمان «مريبة»، داعيا إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر.
فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي، أمس، أن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان. وأضاف: أن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات.
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