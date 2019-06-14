شكرا لقرائتكم خبر عن بي.بي.سي: بريطانيا ترى إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

كتب مراسل في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في تغريدة على تويتر قائلا إن الحكومة البريطانية تتفق مع تقييم أمريكا بأن إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وكتب المراسل في تغريدة نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية البريطانية قوله "نتفق بشدة مع التقييم الأمريكي".