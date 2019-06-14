قرقاش: الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها تطور مقلق

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الهجمات التي تعرضت لها ناقلتا نفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها السعودي بأنها «تطور مقلق وتصعيد خطير». وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الهجمات التي تعرضت لها ناقلتا نفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها السعودي بأنها «تطور مقلق وتصعيد خطير». وأضاف قرقاش في حسابه على تويتر" «أن هذه التطورات تستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن ولاستقرار الإقليمي». وقال: «الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر».



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