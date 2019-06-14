السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران.
وقال الجبير لشبكة «سي. إن. إن»: إن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.
وأضاف: «ليس لدينا سبب يدعونا للاختلاف مع وزير الخارجية مايك بومبيو، نحن نتفق معه.. إيران لها تاريخ في ذلك».
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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