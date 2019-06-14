الجبير: ⁧‫إيران‬⁩ تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان‬⁩

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران.

وقال الجبير لشبكة «سي. إن. إن»: إن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وأضاف: «ليس لدينا سبب يدعونا للاختلاف مع وزير الخارجية مايك بومبيو، نحن نتفق معه.. إيران لها تاريخ في ذلك».