شكرا لقرائتكم أميركا تمتلك فيديو لقوات إيرانية تزيل لغما من ناقلة يابانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لديها تسجيل مصور يظهر الجيش الإيراني وهو يزيل ما تعتقد واشنطن أنه لغم لم ينفجر من جانب ناقلة يابانية الخميس في خليج عُمان.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه في حديث مع وكالة "رويترز"، إنه راجع التسجيل بنفسه وإنه يظهر بوضوح الحرس الثوري الإيراني يقترب من الناقلة ويزيل اللغم.

من جهتها، قالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة إن إيران ترفض بشكل قاطع اتهام أميركا لها بالوقوف وراء الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان الخميس، وذلك بعد أن اتهمت واشنطن طهران بتنفيذ الهجمات.

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وقالت البعثة الإيرانية في بيان: "إيران ترفض بشكل قاطع الزعم الأميركي الذي لا أساس له فيما يتعلق بحوادث 13 يونيو/حزيران وتدينه بأشد العبارات".

من جانبه، أكد وزير الصناعة الياباني أن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عُمان لن تؤثر على إمدادات الطاقة لليابان. ورفض الوزير التعليق على اتهام أميركا لإيران بالوقوف وراء الهجمات، مؤكداً أن اليابان ما زالت تتحرى الأمر.

كما أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أن طوكيو تعمل مع واشنطن على جمع المعلومات بشأن الهجمات على الناقلة.