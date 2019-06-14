(مصراوي):
أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب، اعتبارًا من يوم السبت المقبل 15 يونيو منذ بداية التشغيل وهي محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس".
وأشارت الوزارة في بيان لها، الخميس، إلى أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وكافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات، وأن خدمة المترو...
كانت هذه تفاصيل خبر تصل لـ10 جنيهات.. تحريك سعر تذكرة الخط الثالث للمترو ابتداءً من السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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