أوساط الراي: الاعتداء على مطار أبها هو بسياق استراتيجية "العصا والجزرة" الإيرانية

رأت أوساط سياسية، في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية، أنّ "الاعتداء الإرهابي الّذي تعرّض له مطار أبها الدولي هو في سياق استراتيجية "العصا والجزرة" الإيرانية، بعد إشارات إيجابيّة غير مباشرة من ​طهران​ بالرغبة في خفض التوتر مع ​واشنطن​ عبّر عنها إطلاق اللبناني ​نزار زكا​ واستقبال رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ ساعيًا لـ"مدّ الجسور" مع ​الولايات المتحدة الأميركية​".

ولفتت إلى أنّ "استهداف ناقلتي ​النفط​ في بحر عُمان جاء "حمّال أوجه"، وهو إمّا مؤشّر إلى فشل مهمّة آبي بالكامل وإمّا في إطار رغبة طهران في إرساء "قواعد التفاوض" بالنار، وفي كلتا الحالتين تكون الرسالة أنّ ​دول الخليج​ صارت أكثر في قلب "سلّة الأهداف" البديلة عن مواجهة مباشرة مع واشنطن، وأنّ ​الاقتصاد العالمي​ سيدفع ثمن ​العقوبات الأميركية​ من ضمن مسار "تلازُم الضرر" و"الغرق معًا".