رابطة التعليم الاساسي استنكرت ما حصل للمعلمين ببئر حسن

استغربت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان واستنكرت ما حصل للمعلمين أمام دائرة الإمتحانات بئر-حسن والتعدي على كراماتهم، داعية "لتقييم ما جرى اليوم وإستخلاص العبر والنتائج والتوقف عن إتخاذ القرارات المتسرعة".
وأضافت "بالأمس طلبتم يا معالي الوزير أكرم شهيب من المعلمين في لبنان وفق كل مادة الحضور إلى وزارة التربية للمشاركة في الإطلاع على وضع أسس التصحيح للشهادة المتوسطة والمشاركة في التصحيح الرمزي. جيد !!! لبى المعلمون دعوتكم الملزمة ، فلم تتمكنوا من حسن إستيعاب حضورهم وتمكينهم من القيام بالمهمة التي طلبتم تنفيذها ، فساد الهرج والمرج وعمت الفوضى وتم التعدي على المعلمين من قبل قوى الأمن. هل يعقل هذا العمل ؟ هل حسبتم أعداد المعلمين المتوقع حضورهم ؟هل جهزتم القاعات اللازمة لإستيعاب هذا الكم من المعلمين ؟ من واجبنا تلبية طلباتكم وتنفيذ قراراتكم ، ولكن من حقنا عليكم أن تؤمن لنا الظروف اللائقة لتنفيذ هذه المهمات".
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