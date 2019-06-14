رابطة التعليم الاساسي استنكرت ما حصل للمعلمين ببئر حسن

استغربت رابطة معلمي التعليم الأساسي في ​لبنان​ واستنكرت ما حصل للمعلمين أمام دائرة الإمتحانات بئر-حسن والتعدي على كراماتهم، داعية "لتقييم ما جرى اليوم وإستخلاص العبر والنتائج والتوقف عن إتخاذ القرارات المتسرعة".

وأضافت "بالأمس طلبتم يا معالي الوزير ​أكرم شهيب​ من المعلمين في لبنان وفق كل مادة الحضور إلى ​وزارة التربية​ للمشاركة في الإطلاع على وضع أسس التصحيح للشهادة المتوسطة والمشاركة في التصحيح الرمزي. جيد !!! لبى المعلمون دعوتكم الملزمة ، فلم تتمكنوا من حسن إستيعاب حضورهم وتمكينهم من القيام بالمهمة التي طلبتم تنفيذها ، فساد الهرج و​المرج​ وعمت الفوضى وتم التعدي على المعلمين من قبل ​قوى الأمن​. هل يعقل هذا العمل ؟ هل حسبتم أعداد المعلمين المتوقع حضورهم ؟هل جهزتم القاعات اللازمة لإستيعاب هذا الكم من المعلمين ؟ من واجبنا تلبية طلباتكم وتنفيذ قراراتكم ، ولكن من حقنا عليكم أن تؤمن لنا الظروف اللائقة لتنفيذ هذه المهمات".