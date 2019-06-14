مصدر للجريدة تعليقا على إعلان ترامب نشر 60 عسكريا بلبنان: العناصر موجودون منذ فترة طويلة

ذكر مصدر أمني رفيع المستوى لصحيفة "الجريدة" الكويتية، تعليقًا على إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في رسالة إلى ​الكونغرس الأميركي​، نشر نحو ستين عسكريًّا في ​لبنان​ بطلب من ​الحكومة اللبنانية​ لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرها"، أنّ "العدد المفترض من عناصر القوات الخاصة الأميركية موجود منذ فترة طويلة، وهو يقوم بمهام تدريبيّة وتقييم التدريب ومراقبة جودة العتاد المُسلّم إلى الجيش وتقويم حاجاته التي ترد تباعًا إليه".

وأكّد أنّها "ليست فرقًا قتاليّة، وأنّ التعاون بين الوحدات الخاصة في الجيشين اللبناني والأميركي قائم منذ سنوات".