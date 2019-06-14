سقوط صاروخ من قطاع غزة على مبنى جنوبي إسرائيل

أعلنت السلطات الإسرائيلية أنّ صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط، على مبنى في مدينة سديروت في جنوب إسرائيل من دون أن يسفر انفجاره عن وقوع إصابات.

ونقلت "فرانس برس" عن بلدية سديروت، إن المبنى

كان فارغاً لحظة سقوط الصاروخ، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ "مقذوفا أطلق من قطاع غزة باتجاه سديروت".

من ناحيتها قالت الشرطة الإسرائيلية، إنّ "صاروخاً أصاب

مبنى في سديروت من دون أن يسفر عن إصابات لكنّه تسبّب بأضرار ماديّة".

وكان قوات الاحتلال الإسرائيلي قال إن طائراته أغارت فجر الخميس على موقع عسكري تابع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع للمرة الأولى منذ مطلع مايو.