كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تنظم سيلاً من المظاهرات في أوروبا وأمريكا..ومواطنون: سنهزم الملالي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر المقاومة الإيرانية في التصدي للإجرام الإيراني، وفضح إرهاب طهران، بتعريته أمام الشعوب والحكومات الأوروبية والأمريكية، ممارسة ضغطاً كبيراً، ومؤكدة على أهمية إنهاء سياسة المداهنة واسترضاء الملالي.

ضعف النظام

وفي ذات السياق يرى محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أنّ نظام الملالي يعيش أسوأ مراحله، مشيرا إلى أن هذا النظام يتعرض لضغوط داخلية وضغوط خارجية تجعله غارقا في أزماته جراء تبخّر سياسة الاسترضاء.

وأشار محدثين إلى أن التناقضات الداخلية للنظام زادت كثيراً، ووصلت إلى قمته، حيث يتعارض خامنئي وروحاني في حالات كثيرة، هذا الوضع الذي يدق جرس الإطاحة بالنظام.

مظاهرات عارمة

ويأتي هذا بينما ينظم الإيرانيون مظاهرات تنطلق في 15 يونيو تشمل بلجيكا، وأمريكا، وألمانيا، والسويد، وإنجلترا، وأماكن أخرى في الأسابيع المقبلة.

وبيّن "محدثين" أن هذه السلسلة من المظاهرات تتعانق مع دعوات مسعود رجوي، قائد المقاومة الإيرانية، بـما يسمى بـ «مرحلة التهيؤ للإطاحة»، حسبما اقترح في رسالته والبيان رقم 12 لجيش التحرير، قائلا "على مواطنينا أن يخرجوا في الشوارع والعواصم والبلدان في التظاهرات أو مراسيم سنوية للمقاومة".

وأكد أن تلك المظاهرات تقضي على سياسة المساومة مع الملالي، ويرسخ على الصعيد الدولي مطلب الشعب الإيراني للإطاحة بالنظام.

بديل ديمقراطي

وتهدف تلك التظاهرات إلى تكثيف الضغوطات على الملالي والإطاحة بالنظام، ومن ثم الوصول إلى بر الأمان بالشعب الإيراني، وتخليص شعوب المنطقة من إرهاب الملالي، بواسطة نقل السلطة إلى قوة مقتدرة ومعززة مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على استعداد للإطاحة بها.

ويعتبر المجلس الوطني للمقاومة، هو البديل الديمقراطي الوحيد لهذا النظام، الذي يقطع جميع ادعاءات الملالي الذين يرددون «نظامنا ليس له بديل، وإذا اهتز نظامنا، فإن إيران ستصبح مثل سوريا ».