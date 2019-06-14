مسؤول أمريكي: لدينا فيديو لقوات إيرانية تزيل لغما لم ينفجر من جانب الناقلة اليابانية

قال مسؤول أمريكي لرويترز، إن أمريكا لديها تسجيل مصور للجيش الإيراني وهو يزيل لغما لم ينفجر من جانب ناقلة يابانية.

وأظهر مقطع فيديو الصور الأولى للهجوم، الذي استهدف، صباح الخميس، ناقلتي نفط كانتا تبحران في بحر عُمان.

وتعرضت ناقلتا نفط كانتا تبحران في بحر عُمان، صباح اليوم، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصاروخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.

Advertisements

وقالت تقارير إعلامية إن الحادث طال ناقلتين ترفع إحداهما علم جزر مارشال واسمها "فرونت ألتير"، فيما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كورادجس" وترفع علم بنما.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية ما قالت إنها الصور الأولى لحريق في إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا للاعتداء، الذي وقع على بُعد 14 ميلا بحريا عن إيران.

ويظهر الفيديو دخانا كثيفا يتصاعد إلى السماء، إثر الحريق الذي اشتعل في وسط السفينة.