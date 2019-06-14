كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو المقاومة الإيرانية يحمّل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلات النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن عمليات استهداف قوات الحرس لناقلتي نفط في خليج عمان، والقصف الصاروخي على مطار «أبها» المدني، تثبت مرة أخرى أن نظام الملالي لا يمكنه البقاء على الحياة، دون فرض القمع في الداخل وتصدير الإرهاب وإذكاء الحروب.

وأوضح محدثين أن تزامن تفجير الناقلتين، بلقاء خامنئي ورئيس الوزراء الياباني، الذي يأتي بعد يومين أيضا من لقاء وزير خارجية روحاني بوزير الخارجية الألماني، يؤكد أن الجولات الدبلوماسية والوساطة لهذا النظام العائد إلى القرون الوسطى ليس لها فائدة، بل تشجع هذا النظام على تنفيذ نواياه الإرهابية والإجرامية.

وأكد أن نظام الملالي لا يعرف إلا لغة الصرامة والحزم، مشيرا إلى أن الادعاءات التي تقلل من احتمال تورط نظام الملالي في هذه الجريمة، هو خدعة وتضليل سخيف من قبل الملالي.

ولفت إلى أن الهجوم على الناقلات التجارية وسائر التصرفات العدوانية لنظام الملالي في المنطقة، تؤكد مرة أخرى حقيقه أن الخيار الوحيد لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط يكمن في إسقاطه على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبيةن وأن أي خيار أقل من ذلك، سيزيد من عمق هذه الأزمة والحرب في المنطقة ويطيلها.

