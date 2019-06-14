طائرات إسرائيلية تقصف مواقع بغزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، سلسلة غارات على قطاع غزة دون الإبلاغ عن إصابات.

وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية": إن الطائرات الإسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ على الأقل موقعا لحماس في حي الزيتون بغزة، يطلق عليه "تونس"، في حين قصفت موقع الميناء الجديد غرب خانيونس بثلاثة صواريخ أخرى.

وأضاف المصدر، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعا ثالثا غرب دير البلح، دون الإبلاغ عن إصابات.

من جهته، أكد الناطق باسم جيش الاحتلال أن الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافا لحماس في قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة سديروت.

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ومساء الخميس، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي إصابة مبنى في سديروت جنوب إسرائيل بصاروخ أطلق من قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن صاروخا أطلق من غزة أصاب مبنى في "سديروت" دون وقوع إصابات.

ووفق قناة "كان" العبرية، فإن الصاروخ أصاب مبنى عاما يعود لمؤسسة دينية يهودية في سديروت دون وقوع إصابات، بينما تعرض المبنى لأضرار طفيفة.

وقبيل ذلك أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار في مدينة سديروت وغلاف غزة أطلقت بعد حديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وجاء التطور رغم حديث مصادر فلسطينية عن قرار اتخذته الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه غلاف غزة.