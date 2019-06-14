بريطانيا تتفق مع أمريكا حول ضلوع إيران في حادث خليج عمان

رويترزالجمعة 2019/6/14 02:23 صباحا بتوقيت أبوظبي
إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا للهجوم
حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إيران من الأفعال غير الحكيمة، متهما طهران بالضلوع في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.
وقال "هنت" في بيان: "هذا أمر مقلق للغاية، ويأتي في وقت يشهد توترا كبيرا بالفعل. لقد كنت على اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي، وفي حين سنقوم بإجراء تقييمنا الخاص بوعي وعناية، من الواضح أن نقطة البداية بالنسبة لنا تتمثل في تصديق حلفائنا الأمريكيين".
وأضاف "نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، ورسالتي إلى إيران أنها إذا كانت متورطة، فهذا تصعيد غير حكيم للغاية يشكل خطرا حقيقيا على آفاق السلام والاستقرار في المنطقة".
وأعلنت واشنطن، في وقت سابق أمس الخميس، مسؤولية إيران عن حادث الهجوم على ناقلتي نفط، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما بواسطة طوربيد ولغم مغناطيسي.
وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.
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