الجيش الأمريكي يرسل المدمرة "ميسون" لموقع حادث خليج عمان

أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، عن تحرك المدمرة "يو إس إس" ميسون إلى موقع الهجمات التي تعرضت لها ناقلتي نفط في خليج عمان أمس الخميس.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن المدمرة "يو.إس.إس" ميسون في طريقها إلى موقع الهجمات أي لاستهدفت ناقلتي نفط في خليج عُمان، وستبقى على اتصال وثيق بالناقلة المتضررة كوكوكا كاريدجس ولن تتهاون مع أي تدخل.

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وتعرضت ناقلتان، في وقت سابق الخميس، لهجوم في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

كما اتهمت واشنطن ولندن طهران بالضلوع في الحادث الذي وقع على بعد حوالي 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني.

وتأتي الهجمات، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.