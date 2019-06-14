الان تتابع الإمارات: الاعتداء على ناقلات في بحر عمان واستهداف مطار أبها تطور مقلق وتصعيد خطير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 1:05 ص, 14 يونيو 2019 م التعليقات: 0 في تصريح الخليج 365-متابعات قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: الاعتداء على ناقلات في بحر عمان واستهداف مطار أبها تطور مقلق وتصعيد خطير

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