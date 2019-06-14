مسؤولان في إدارة ترامب يحذران من هجمات أخرى على الناقلات

حذر مسؤولان كبيران في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من هجمات أخرى محتملة على ناقلات نفط في خليج عمان .

وقال المسؤولان إن الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها عدة خيارات بشأن كيفية حماية الملاحة الدولية في خليج عمان بعد الهجوم على ناقلتين ألقت واشنطن مسؤوليته على إيران.

وأضاف المسؤولان لمجموعة صغيرة من الصحفيين بشرط عدم نشر اسميهما إن الولايات المتحدة تريد ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والتأكد من عدم تعطيل حركة التجارة الدولية.

واعتبر المسؤول أن "الهجوم على الناقلتين ربما يكون مرتبطا بزيارة رئيس وزراء اليابان لطهران".

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في سياق آخر، قال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه لوكالة "رويترز" إن عبوة لم تنفجر، يعتقد أنها لغم لاصق، رصدت على جانب إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم اليوم الخميس في خليج عمان.

وإذا تأكد ذلك فإن أسلوب الهجوم سيكون مماثلا للأسلوب الذي تعتقد الولايات المتحدة إنه استخدم الشهر الماضي عندما تعرضت أربع ناقلات لهجوم قبالة ساحل الإمارات. وتؤكد الولايات المتحدة أن إيران مسؤولة على الأرجح عن هذه الهجمات.

من ناحية أخرى، قال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان قبالة الساحل الإيراني لم تنفذ باستخدام طوربيدات.

وتعرضت الناقلتان لهجمات أسفرت عن تضررهما وإجلاء أفراد طاقميهما، مما أثار مخاوف من مواجهة محتملة بين إيران والولايات المتحدة التي وصفت الهجوم بأنه غير مقبول.