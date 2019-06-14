شكرا لقرائتكم الجبير: لا أحد يريد الحرب.. لكن الأمر يعود لإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الخميس إن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان الخميس.

وقال الجبير في حديث مع شبكة "سي. إن. إن": "ليس لدينا سبب يدعونا للاختلاف مع وزير الخارجية (الأميركي مايك بومبيو). نحن نتفق معه. إيران لها تاريخ في ذلك".

وفي وقت سابق من الخميس، كان بومبيو قد أكد في مؤتمر صحافي أن "إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان". وأوضح بومبيو أن "التقييم أن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط يستند إلى معلومات من المخابرات"، شارحاً أن "نوع الأسلحة وأسلوب الهجوم على ناقلتي النفط ومعلومات المخابرات تؤكد تورط إيران".

وأضاف: "هذا التقييم يستند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة ومستوى الخبرة اللازمة لتنفيذ هذه العملية والهجمات الإيرانية المشابهة التي وقعت في الآونة الأخيرة على قطاع الشحن، وحقيقة أنه لا توجد مجموعة تعمل بالوكالة في تلك المنطقة تملك الموارد أو الكفاءة للتحرك بهذه الدرجة العالية من التطور".

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من جهته، شدد الجبير على أن "لا أحد يريد الحرب.. لكن الأمر يعود لإيران"، مؤكداً أن "تصرفات إيران ليست عقلانية ويجب أن تقرر إيران إن كانت ثورة أم دولة".

في سياق آخر، اعتبر الجبير أنه "إذا حصلت إيران على قدرة نووية، يمكن التوقع أن دول أخرى تريدها أيضا".

وشدد الجبير على أن "السعودية ستدافع عن مصالحها". وتابع: "لو لم تبع واشنطن أسلحة للسعودية لاضطرت لإرسال مزيد من القوات الأميركية للمنطقة".

بدوره كان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قد أكد مساء الخميس أن "ستتخذ الإجراءات لحماية موانئها ومياهها الإقليمية"، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية.