المعلمي لمجلس الأمن: السعودية ستتخذ تدابير عاجلة لمحاسبة المسؤول عن هجوم أبها

لفت مندوب ​السعودية​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ السفير ​عبدالله المعلمي​، في رسالة بعثها إلى ​مجلس الأمن الدولي​، إلى أنّ "في 12 حزيران الحالي، ضرب صاروخ معاد أطلقته جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)، صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير في جنوب غرب السعودية، حيث يعبر منها يوميًّا الآف الركاب المدنيين من جنسيات مختلفة، ممّا أدّى إلى إصابة 26 مسافرًا مدنيًّا من جنسيات مختلفة بجروح جراء هذا الصاروخ".

وأعلن أنّ "السلطات في السعودية تعمل على تحديد نوع القذيفة المُستخدمة في هذا الهجوم ​الإرهاب​ي، الّذي يؤكّد امتلاك هذه الميليشيا الإرهابية لأسلحة جديدة ومتطوّرة، واستمرار دعم وممارسة ​النظام الإيراني​ للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاكه لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأوضح المعلمي أنّ "السعودية وتحالف دعم الشرعية في ​اليمن​، سيتخذان إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجمات الإرهابية الّتي لا يمكن السكوت عنها، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بالإضافة إلى أنّه سيتم محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية".