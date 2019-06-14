مقتل 9 أشخاص بهجوم انتحاري في أفغانستان

أفادت وكالة "رويترز" بأن "9 أشخاص قتلوا بينهم مدنيون جراء تفجير انتحاري استهدف مركبة للشرطة في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان".
ولفتت الوكالة، نقلًا عن الناطق باسم حاكم ولاية ننكرهار عطا الله خوغياني، إلى أن "منفذ الهجوم فجر نفسه أثناء مرور المركبة بحي سكني في المدينة، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين، بينهم طفل و4 من رجال الشرطة".
وأشارت إلى أنه "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في جلال آباد التي سبق أن شهدت، خلال الأعوام الأخيرة، هجمات عديدة دبرها تنظيم "داعش" واستهدفت مباني حكومية ومدارس ومقرات لمنظمات إغاثية".
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