قرقاش: الاعتداء على ناقلات النفط تصعيد خطير يستدعي تحركا دوليا لصون الأمن

شدّد وزير الدلوة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على أنّ "الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في السعودية الشقيقة، تطوّر مقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرّك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الحكمة ضروريّة والمسؤوليّة جماعيّة للحيلولة دون المزيد من التوتّر".
وكان أفاد الأسطول الخامس الأميركي ومقرّه البحرين في بيان عن "هجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان"، لافتًا إلى "تلقّيه نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6,12 صباحا بالتوقيت المحلي والساعة 7,00 صباحًا".
من جهتها، أعلنت السلطات البحرية النروجية أنّ "ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النروجية الّتي كانت ترفع علم جزر مارشال، تعرّضت لهجوم في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسُمعت ثلاثة انفجارات على متنها"، مؤكّدةً "عدم إصابة أيّ عنصر من الطاقم بجروح". وبيّنت أنّ "الناقلة الّتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 111 ألف طن، اندلعت فيها النيران".
أمّا شركة "كوكوكا سانغنيو" اليابانية، وهي مشغّلة ناقلة النفط الثانية "كوكوكا كوريجوس"، قد أعلنت أنّ "الناقلة تعرضت لإطلاق نار، وإنه تمّ إنقاذ كلّ أفراد الطاقم، وإنّ حمولة الميثانول الّتي كانت تنقلها لم تصب بضرر".
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