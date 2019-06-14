الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية قرروا الاستمرار بالإضراب

أفادت قناة الـ"LBCI"، بأنّ "رابطة الأساتذة المتفرغين في "​الجامعة اللبنانية​" قرّرت الاستمرار في الإضراب". وكان قد نُظّم لقاء تضامني مساءً في مقرّ رابطة الأساتذة المتفرغين في ​بئر حسن​. وأوضحت الرابطة أنّ "اللقاء هو رفضًا للرضوخ لأيّ ضغوط سياسية ورفضًا لفكّ الإضراب، خصوصًا انّ الاجتماع في وزارة المال مع وزير المال ​علي حسن خليل​ ووزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ لم يحقق فعليًا أيّ مطلب".

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