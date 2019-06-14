الجيش الأمريكي يرسل مدمرة إلى بحر عُمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
أعلن الجيش الأمريكي عن توجه مدمرة تابعة للولايات المتحدة إلى مكان الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.
وأضافت أن الجيش الأمريكي أيضًا أكد استعداده للدفاع عن مصالح واشنطن بما فيها حرية الملاحة في الخليج العربي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حمّل إيران مسئولية استهداف ناقلتي النفط، الخميس، بجانب ناقلات النفط في وقت سابق قرب سواحل الإمارات.
كما قال بومبيو إن إيران تقوّض حركة الملاحة في مضيق هرمز وتهدد التجارة الدولية حيث يعتبر أهم ممر مائي في العالم، حيث تعبر من خلاله أغلب شحنات النفط العالمية.
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