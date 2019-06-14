محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: يعاني مستخدمو تطبيق "إنستجرام" الشهير والتابع لشركة فيسبوك بسبب عطل فني تعاني منه شبكة التواصل الاجتماعي المخصصة لمشاركة الصور والفيديو. وبحسب آلاف التقارير حول العالم لا يستطيع المستخدمين تحميل الصور أو مقاطع الفيديو على "انستجرام". ولم تنشر الشركة حتى الآن أي تعليق عن سبب تعطل الخدمة حول العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطل فني في تطبيق "انستجرام" حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.