صحيفة: دولة عربية تشارك في مؤتمر البحرين "بوفد فني لا سياسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - ( د ب أ)

أكدت مصادر مطلعة أن الكويت تلقت دعوة لحضور مؤتمر المنامة لدعم الاقتصاد الفلسطيني المقرر عقده في البحرين نهاية الشهر الحالي، وانها ستلبي تلك الدعوة انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

ونقلت صحيفة النهار الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم الخميس/ الجمعة بالكويت/ عن المصدر قوله إن تمثيل الكويت في المؤتمر لم يتحدد بعد، لكنه سيكون فنيا وليس سياسيا، وسيبقى على مستوى وزارة المالية.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

ولفتت إلى أن المشاركة الكويتية تستهدف كذلك دعم الأونروا خصوصا بعدما توقف عنها الدعم الامريكي.