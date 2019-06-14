وكالات-أفادت وكالة (يونيوز) الإيرانية عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الخميس 13 جوان 2019 : أنه سُمع دوي انفجارات متتالية قوية في بحر عمان، بعد استهداف ناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالخام.
وأضافت الوكالة أن موانئ باكستان وسلطنة عمان، تلقتا نداءات استغاثة من ناقلتي نفط في بحر عمان، وأن الناقلتين المستهدفتين هما من الناقلات العملاقة التي تحمل النفط الخام من الخليج.
وأفادت (يونيوز): أن الناقلات المستهدفة ببحر عمان وجهت نداءات استغاثة ومعلومات عن غرق وشيك لإحداها.
ونقلت وكالة (أسوشيتدبرس) الأمريكية عن مجموعة بريطانية للسلامة البحرية تحذيرها، من حادث غير محدد في بحر عُمان، داعية للحذر الشديد بعد الحادث.
من جهة أخرى، نقلت وكالة (رويترز) للأنباء: أن الخام الأميركي ارتفع ما يزيد عن الدولار الواحد بعد حادث الشحن في بحر عمان.
ونقلت قناة (العرببة) نقلاً عن البحرية الأميركية: "نحن نعلم بحادث بخليج عمان ونجمع المزيد من التفاصيل
كانت هذه تفاصيل خبر انفجارات استهدفت ناقلتي نفط في بحر عمان..نداءات استغاثة و انباء عن غرق وشيك لإحداها و البحرية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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