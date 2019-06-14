رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني: لا علم لي بمشاركة المغرب في مؤتمر البحرين

وكالات- قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إنه لا علم له بمشاركة المغرب في ورشة البحرين يومي 25 و26 جوان ، التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سيتم خلالها الإعلان عن الشق الاقتصادي من صفقة القرن.

ونقلت وكالة الأناضول التركية أمس الاربعاء 12 جوان 2019 عن العثماني قوله على هامش ندوة حول "انعكاسات التقسيم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، من تنظيم وحدة معالجة المعلومات المالية، بالعاصمة المغربية الرباط ، "عدت من جنيف أمس ليلا ولا علم لي بالموضوع".

وسبق لوكالة "رويترز" أن نقلت عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن "مصر والمغرب والأردن أبلغت أمريكا بأنها ستحضر مؤتمرا ترعاه واشنطن بشأن الاستثمار بالأراضي الفلسطينية بالبحرين أواخر جوان ".

Advertisements

وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، أن قال يوم السبت 8 جوان الجاري خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، جان-إيف لو دريان، بالرباط، "إن المغرب ليس على علم لحد الآن بأي خطة للسلام" لتسوية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنه سيعلن موقفه "عندما سيعرف الخطوط العريضة ومضمون وتفاصيل هذه الخطة".

و"صفقة القرن"، هي خطة تعتزم الإدارة الأمريكية تقديمها خلال شهر جوان ، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتتحدث بعض التسريبات الإعلامية على أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية وخصوصا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على تقديم تنازلات كبيرة لمصلحة إسرائيل.