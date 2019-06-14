قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وقال الجبير لشبكة سي.إن.إن "ليس لدينا سبب يدعونا للاختلاف مع وزير الخارجية مايك بومبيو، نحن نتفق معه. إيران لها تاريخ في ذلك".



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-الجبير: لا أحد يريد الحرب وعلى إيران أن تقرر إن كانت ثورة أو دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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