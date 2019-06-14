المجلس العسكري السوداني: أحبطنا أكثر من محاولة انقلاب

من جانب آخر، -أقر المتحدّث باسم المجلس العسكري أنّ المجلس هو الذي أمر بفضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في 3 يونيو.
وقال إنّ "المجلس العسكري هو من اتّخذ قرار فضّ الاعتصام ووضعت الخطة لذلك، ولكنّ بعض الاخطاء والانحرافات حدثت"، مؤكدا أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس ستعلن نتائجها السبت، وإنه تم توقيف عدد من الضباط والجنود جراء الأحداث.
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