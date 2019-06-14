"أخبار الساعة": المجتمع الدولي مطالب بتوجيه رسالة حازمة لـ"الحوثيين" وإيران

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تثبت، يوماً بعد الآخر، أنها جماعة مارقة تمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي على حد سواء، ليس فقط لتورطها في العديد من الأعمال التخريبية والإجرامية بحق أبناء الشعب اليمني، وإنما أيضاً لأنها تجاوزت كل الأعراف والمبادئ الإنسانية، وباتت ضمن أدوات المشروع الإيراني لنشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. وقالت إن الهجوم الإرهابي بمقذوف عسكري استهدف مطار أبها الدولي جنوب السعودية، جاء ليؤكد الإجرام الحوثي المتصاعد، فهذا العمل يعد جريمة حرب، خاصةً أن القانون الدولي، يضمن الحماية للمدنيين والمرافق المدنية، لكن الميليشيات لا تقيم وزناً ولا قيمة لمبادئ القانون الدولي، ولا للقيم الإنسانية.

وأضافت النشرة، التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في افتتاحيتها تحت عنوان «ضرورة التصدي للإرهاب والإجرام الحوثي المتصاعد» أن من يتابع ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية يلحظ أنها باتت تتبنى استراتيجية واضحة للتصعيد، تستهدف إلحاق الضرر بالأهداف المدنية والاقتصادية في السعودية؛ فقد قامت في مايو باستهداف محطتي ضخ قرب الرياض بطائرات «درون»، بل إنها لا تجد أي غضاضة في انتهاك حرمة الأراضي المقدسة في المملكة، كما فعلت من قبل لدى محاولة استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي، نجحت قوات الدفاع الجوي السعودية في اعتراضه وتدميره.

وأوضحت أنه، في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على دفع مسار الحل السياسي استناداً إلى الأسس والمرجعيات المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والقرار 2216، والعمل على تنفيذ اتفاق السويد بكل بنوده، فإن ميليشيات الحوثي تصر على تدمير هذا المسار، وتعمل على تنفيذ أجندة إيران، سواء في المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق، أو في تصعيد عملياتها التخريبية والإرهابية، لتؤكد أنها مرتهنة بالكامل في ممارساتها وقراراتها لإيران، لإرباك الأوضاع في المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها، في محاولة لمساومة المجتمع الدولي للتدخل لتخفيف الضغوط والعقوبات المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة.

وقالت: «لقد أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأكدت تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها معها في صف واحد، وأضافت أن الإدانات العربية والدولية، وإن كانت تعبر عن التضامن القوي مع المملكة، وتأييد الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، فإن من المهم والضروري أن تترجم في تحرك ملموس ضد الميليشيات المارقة، ومن يدعمها ويقدم لها الأسلحة، ويحرضها على ارتكاب الأعمال الإرهابية، خاصةً أن هناك العديد من الشواهد والأدلة تثبت تورط الحرس الثوري الإيراني. داعيةً المجتمع الدولي إلى أن يتصدى الآن، وأكثر من أي وقت مضى، وبحسم لممارسات الحوثي الإرهابية، وداعمها الرئيس إيران، وإيصال رسالة واضحة بأن الاستمرار في سلوكهما العدواني لن يمر من دون عقاب».