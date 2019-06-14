القصف التركي يقطع الكهرباء والماء والطرق في دهوك

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أفادت مصادر محلية، أمس، بأن الطائرات الحربية التركية قصفت 3 مناطق متفرقة في قضاء العمادية، بمحافظة دهوك شمالي العراق، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة، وتضرر شبكات المياه والكهرباء والطرق.

وقالت المصادر، إن الطيران التركي «شن سلسلة غادرات على 3 مناطق تابعة لقضاء العمادية، ما أدى إلى تدمير محطة وقود وتضرر مشروع للمياه وشبكات الكهرباء، فضلاً عن سيارتين مدنيتين، إضافة لقطع الطريق الرابط بين مدينتي العمادية ودهوك».

وأضافت المصادر أن القصف لم يوقع خسائر بشرية. مرجحة أن يكون رداً على «الهجمات التي شنها مسلحو حزب العمال الكردستاني على موقع تابع للجيش التركي في إقليم كردستان».

في غضون ذلك، كشفت المصادر الكردية، عن قيام قوة من البيشمركة «بحماية معسكر للجيش التركي في ناحية باطوفا التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، منذ 5 أيام» لافتةً إلى أن القوة «تضم نحو 60 عنصراً».

وأوضحت المصادر، أن هذه الخطوة «اتخذت في أعقاب هجوم حزب العمال يوم 7 يونيو الحالي على معسكر الجيش التركي في قرية كريبي بناحية باطوفا»، مؤكدةً أن ذلك المعسكر «هو الأكبر من نوعه للجيش التركي في كردستان العراق».

وأطلقت تركيا في 27 مايو المنصرم، عملية عسكرية واسعة النطاق في إقليم كردستان العراق، أطلقت عليها اسم «المخلب» بهدف القضاء على نشاط «الكردستاني» هناك. وأسفرت عن مقتل نحو 50 من مسلحي الحزب وتدمير العديد من مقراته، بحسب تركيا.

ودان سياسيون وإعلاميون أكراد، أمس، التصعيد التركي المتواصل شمالي العراق داعين بغداد وأربيل إلى التدخل، لوضع حد لذلك التصعيد ووقف القصف المدفعي والجوي المستمر لمناطق الإقليم.

وقال خدر روسي، سكرتير «الحركة الديمقراطية لشعب كردستان»، إن الحركة تدين التدخلات الخارجية في كردستان، وتستنكر دائماً الهجمات التركية على مناطقنا، وترفض انتهاك سيادة العراق من قبل تركيا.