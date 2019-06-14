مصر تستضيف تدريباً عسكرياً أفريقياً على مكافحة الإرهاب

القاهرة (الاتحاد) شاركت قوات مصر، ودول تجمع «الساحل الصحراء»، في تدريب مشترك في مجال مكافحة الإرهاب بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ويستمر حتى 20 يونيو 2019. ويشمل التدريب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة، كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن، ويهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الإفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد والتدريب على سرعة رد الفعل، تجاه المواقف التكتيكية الطارئة، طبقاً لأعمال القوات على الأرض.

وتشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوجو ضمن المجموعة الثانية، فيما شارك في المجموعة الأولى للتدريب كل من مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو العام الماضي. وبدأ التدريب بتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة، ويهدف إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الأفريقية. ويتضمن التدريب مشاركة مختلف الدول الأعضاء، مقسمةً إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة، بما يسهم في دعم أمن واستقرار القارة الأفريقية.

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