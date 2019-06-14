الاحتلال يقصف غزة ويغلق البحر

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله، غزة)

عادت حالة التوتر والترقب على حدود قطاع غزة، بعد أن شنت طائرة إسرائيلية غارة على غزة، وقرر الجيش الإسرائيلي إغلاق البحر احتجاجاً على إطلاق بالونات حارقة من غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة، ما يهدد مستقبل التفاهمات التي ترعاها مصر للحفاظ على الهدوء. ومن المتوقع عودة قريبة للوفد الأمني المصري إلى القطاع، لإجراء مزيد من الاتصالات حول التهدئة مع الفصائل.

وهددت الفصائل الفلسطينية بالعودة إلى بعض الوسائل الخشنة لإجبار الاحتلال على تطبيق التفاهمات، ودعت إلى مسيرات جماهيرية حاشدة اليوم الجمعة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بعنوان «لا لضم الضفة». وشهدت الأيام القليلة الماضية إطلاق عشرات البالونات على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، ما تسبب باندلاع حرائق كبيرة في الأراضي الزراعية المحيطة بها. وأكد مراقبون أن اتصالات مكثفة تجريها مصر مع الفصائل الفلسطينية لاحتواء الموقف ومنع تدهور الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما بعد أن وضعت إسرائيل عقبات عديدة أمام تطبيق التفاهمات، وأبرزها محاولة ربط التهدئة بملف الجنود المفقودين في غزة، وهو ما ترفضه المقاومة بشكل قاطع.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، موقعاً تابعاً لحركة حماس في جنوبي قطاع غزة، وذلك بذريعة الرد على إطلاق صاروخ من قطاع غزة. وقالت مصادر عبرية: «إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة، الليلة قبل الماضية، باتجاه المستوطنات المحيط بقطاع غزة، إلا أنه تم اعتراضه بوساطة منظومة «القبة الحديدية». وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت بعد، منتصف ليلة الأربعاء، في المجلس الإقليمي «أشكول»، وسمع دوي انفجار في المنطقة». وبحسب السلطات المحلية هناك لم يسقط أي صاروخ في المنطقة، ولم تقع أضرار.

وفي أعقاب ذلك، قصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعاً تحت الأرض في منطقة عسكرية تابعة لحركة حماس في جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية: «إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت أراضي زراعية جنوبي قطاع غزة». وأضافت: «إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على أرض زراعية بمنطقة (كرم أبو معمر) شرقي مدينة رفح، من دون أن يبلغ عن إصابات».

وفي السياق، فرضت إسرائيل طوقاً أمنياً بحرياً على قطاع غزة، كما حظرت الصيد، إثر تقليص مساحته تدريجيًا خلال الأسبوع الماضي. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نقل عنه موقع «عرب 48»: «إن في أعقاب مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تقرر مساء الأربعاء فرض طوق بحري على قطاع غزة، حتى إشعار آخر». وبموجب الطوق البحري، تحظر إسرائيل إبحار أي مركب أو قارب أو زورق أو سفينة من قطاع غزة».

إلى ذلك، كشفت لجنة إعمار الخليل عن شروع المستوطنين ببناء بؤرة استيطانية جديدة على قطعة أرض خلف سوق الذهب المغلق في البلدة القديمة بمدينة الخليل، بالإضافة إلى ترميم مرافق تابعة لمحطة وقود شارع الشهداء، والمعروفة بـ«كازية الجعبري»، حيث يستغل المستوطنون اليهود تلك الحالة من الحصار لتنفيذ مخططات استيطانية، تشمل الاستيلاء على البيوت والممتلكات الفلسطينية، لإقامة بؤر استيطانية جديدة، ولخلق تواصل ديموغرافي وجغرافي بين البؤر الاستيطانية القائمة. وأفاد مدير عام اللجنة، عماد حمدان، بأن بناء هذه البؤرة التي تتكون من وحدتين استيطانيتين جاءت بعد أقل من أسبوعين على التعدي الذي قام به المستوطنون على ممتلكات محطة وقود شارع الشهداء المغلقة، وتمثل في أعمال ترميم لمرافق المحطة، ورصف ساحتها بالبلاط، وإقامة سياج مرتفع من القصب المرصوص على محيطها، ليخفي عن الأعين ما يجري خلفه من أعمال بناء وتوسع استيطاني.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون، أمس الخميس، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم. واعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر أمس الخميس، 7 فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما اقتحمت مجموعة من المستوطنين منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم.